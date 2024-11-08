ليست الرئاسة فقط.. ارتفاع سهم "ترامب ميديا" بعد نفيه التخطيط لبيع حصته

ارتفع سهم "ترامب ميديا آند تكنولوجي" بوتيرة حادة خلال تعاملات أمس الجمعة؛ وذلك عقب إعلان الرئيس المنتخب دونالد ترامب أنه لا يعتزم بيع أسهمه في الشركة التي تمتلك منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، بحسب وكالة "رويترز".
وصعد سهم الشركة المتداوَل في مؤشر "ناسداك" بنسبة 15.60% إلى 32 دولارًا في تمام الساعة الـ10:48 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن وصل إلى مستوى 33.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.
ونفى "دونالد ترامب" في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ما وصفها بـ"الشائعات"، التي زعمت أنه يخطط لبيع أسهمه.
وقال: "هناك شائعات كاذبة وغير صحيحة، وربما غير قانونية، وتصريحات منسوبة إليّ. ربما متلاعبون بالسوق أو بائعون يقولون إنني مهتم ببيع الأسهم".
وتابع: "ليس لدي أي نية للبيع، وأطلب من السلطات المختصة بموجب هذا التحقيق فورًا مع الأشخاص الذين أطلقوا هذه الشائعات أو التصريحات المزيفة، الذين ربما فعلوا ذلك في الماضي".
ويتجه السهم للارتفاع بنسبة 5.45% هذا الأسبوع بعد تعاملات متقلبة على مدار خمس جلسات، كان آخرها الهبوط في تعاملات الخميس مع فقدان الرهانات المضاربة على فوز "ترامب" بالانتخابات زخمها بعد يوم من فوزه على الديمقراطية "كامالا هاريس".
ويمتلك الرئيس الجمهوري المنتخب نحو 115 مليون سهم، تمثل 53% من إجمالي الشركة، وبلغت قيمة حصته نحو 3.6 مليار دولار في مرحلة ما من تداولات أمس، بينما وصل إجمالي قيمتها السوقية إلى 6.7 مليار دولار.