ليست الرئاسة فقط.. ارتفاع سهم "ترامب ميديا" بعد نفيه التخطيط لبيع حصته

وتابع: "ليس لدي أي نية للبيع، وأطلب من السلطات المختصة بموجب هذا التحقيق فورًا مع الأشخاص الذين أطلقوا هذه الشائعات أو التصريحات المزيفة، الذين ربما فعلوا ذلك في الماضي".