"عربسات" تتهيّأ لإطلاق أحدث أقمارها الاصطناعية "بدر- 8".. بعد قليل

وكانت قد قالت الشركة في وقتٍ سابقٍ إن القمر الجديد سيُضاف إلى شبكة بدر، ليقدّم مجموعة واسعة من الخدمات للبث التلفزيوني، والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، وتبادل المعلومات.