"عربسات" تتهيّأ لإطلاق أحدث أقمارها الاصطناعية "بدر- 8".. بعد قليل

تتهيّأ "عرب سات"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأقمار الاصطناعية، لإطلاق أحدث أقمارها الاصطناعية "بدر- 8" -بعد قليلٍ-، من منصة كيب كانافيرال في فلوريدا الأمريكية.
وكانت قد قالت الشركة في وقتٍ سابقٍ إن القمر الجديد سيُضاف إلى شبكة بدر، ليقدّم مجموعة واسعة من الخدمات للبث التلفزيوني، والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، وتبادل المعلومات.
ويعد القمر الجديد بدر- 8، أول أقمار الجيل السابع في منطقة الشرق الأوسط، ويرسّخ الدور الريادي للمنطقة في البث الفضائي والاتصالات ويتضمّن تقنية جديدة خاصة بالاتصالات الضوئية.