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الصحة العالمية: كورونا لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا بعد تسجيل 10 آلاف حالة وفاة في ديسمبر

دعت الأفراد إلى تلقي اللقاح واختبار الكشف عن الفيروس ووضع كمامات عند الحاجة