شاهد.. هذه الطفلة استيقظت في جنازتها والمأساة حدثت في المستشفى

أعلنوا وفاتها

وقالت مندوزا: "أرادوا توصيلها بالتقطير الوريدي للمحلول، واستغرقوا وقتًا طويلًا، ولم يتمكنوا من فعل ذلك لأنهم لم يتمكنوا من العثور على عروقها، وأخيرًا تمكنت ممرضة من ذلك، لكنهم كانوا قد تأخروا أيضًا في توصيلها بالأكسجين الذي كانت بحاجة إليه".