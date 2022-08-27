شاهد.. هذه الطفلة استيقظت في جنازتها والمأساة حدثت في المستشفى

استيقظت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات في جنازتها، بعد أن قال الأطباء إنها ماتت بسبب عسر في المعدة، ولكن في المستشفى كانت النهاية المأساوية.
خطأ في التشخيص
وتم الإعلان عن وفاة الطفلة المكسيكية كاميلا روكسانا مارتينيز ميندوزا، بعد أن أخطأ الأطباء في تشخيصها في المرة الأولى ليتفاجأ الجميع باستيقاظ الطفلة في جنازتها.
وأعيدت الطفلة إلى المستشفى؛ حيث ماتت بشكل مأساوي "للمرة الثانية".
وحسب صحيفة "ميرور": وقعت الحادثة في مستشفى ساليناس دي هيلدالجو المجتمعي في ولاية سان لويس بوتوسي بوسط المكسيك.
وقالت والدة كاميلا، ماري جين ميندوزا: إن الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات كانت تتقيأ وتعاني من آلام في المعدة، بالإضافة إلى الحمى؛ حيث تم اصطحابها إلى طبيب أطفال، وتم علاجها من الجفاف ووصف لها الباراسيتامول.
أعلنوا وفاتها
وقالت مندوزا: "أرادوا توصيلها بالتقطير الوريدي للمحلول، واستغرقوا وقتًا طويلًا، ولم يتمكنوا من فعل ذلك لأنهم لم يتمكنوا من العثور على عروقها، وأخيرًا تمكنت ممرضة من ذلك، لكنهم كانوا قد تأخروا أيضًا في توصيلها بالأكسجين الذي كانت بحاجة إليه".
وبعد ساعات ، عندما لاحظ والدا كاميلا تدهور حالتها الصحية ، أعاداها إلى المستشفى حيث تم إدخالها بين الساعة 9 مساءً و 10 مساءً، وبعدها تم إعلان وفاتها.
مفاجأة
وكشفت مندوزا أنها في اليوم التالي أثناء جنازة ابنتها، لاحظت ضبابًا على اللوح الزجاجي في نعش كاميلا، ولكن الحاضرين في الجنازة أبلغوا المرأة بأنها كانت تُهلوس؛ الأمر الذي منعها من فتح التابوت.
وعلى الرغم من ذلك لاحظت جدة الطفلة أن عيون كاميلا كانت تتحرك بينما شرع أفراد الأسرة في فحص نبضها، ليتفاجأ الجميع أنها على قيد الحياة، ثم نُقلت كاميلا إلى المستشفى؛ حيث أعلنت وفاتها للمرة الثانية بسبب وذمة دماغية وفشل غذائي.
ووفقًا للمدعي العام المكسيكي خوسيه لويس رويز: فإن القضية قيد التحقيق وجار تشريح الجثة.
والوذمة الدماغية، حسب موسوعة "ويكيبيديا": هي فرط تراكم السوائل "استسقاء" في الدماغ، ويؤدي إلى تعطيل الوظيفة العصبية ورفع الضغط داخل الجمجمة، وقد يسبب في النهاية انضغاطًا مباشرًا للنسج والأوعية الدموية في الدماغ.
وتختلف أعراض الوذمة الدماغية حسب شدة الحالة، وتشمل عمومًا الصداع، والغثيان، والتقيؤ، والنوبات، والنعاس، والاضطرابات البصرية، والدوخة، إلى جانب الغيبوبة والموت في الحالات الشديدة.