الصومال.. حظر "تيك توك" و"تلغرام" للحد من "الدعاية الإرهابية"

جديرٌ بالذكر أن الجيش الصومالي يخوض منذ أغسطس 2022، إلى جانب مجموعات عشائرية محلية، وبدعم من قوات الاتحاد الإفريقي وواشنطن، هجوما ضد جماعة الشباب الموالية للقاعدة، إذ إنه عام 2011، طرد مقاتلو الشباب من مقديشو، لكنهم ظلوا منتشرين في مناطق ريفية واسعة يواصلون انطلاقاً منها شن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية.