"اخلع حذاءك وأخرج مفاتيحك".. شاهد أغرب إجراء لشركة طيران قبل الصعود إلى الطائرة

"نزن كل شيء على متن الطائرة، بدءاً من البضائع إلى وجبات الطعام، إلى الأمتعة سواء المشحونة أو المرافقة للراكب، والآن الركاب أنفسهم"، بحسب ما قال أخصائي تحسين التحكم في الحمولة في شركة الطيران النيوزيلندية، أليستر جيمس، في بيان.