69 عامًا ولم تَلْتَقِيَا.. رسائل "إليزابيث" وامرأة أمريكية.. السر والطهي والقبعة!

وأضاف أن "هانكي" بعثت بأول رسالة إلى الملكة عام 1953، حين تربعت إليزابيث الثانية على العرش، ومنذ ذلك الحين، ظلت الملكة الراحلة ترسل سنويًّا رسائل مكتوبة بخط اليد إلى "أديل" في ذكرى ميلادها؛ مما جعلها من تقاليد عيد الميلاد.