اختراق حسابات "واتساب" كويتية.. خبير أمني يحذر من طريقة جديدة أوقعت البعض بالفخ

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن الرشيدي، أن "هذا الاختراق يبدأ برسالة عبر تطبيق واتساب من رقم مجهول يدعي أنه تلقى رسالة من الرقم المراد اختراقه، ليرد المُستَهدف بأنه لم يرسل أي رسالة، وبعدها بفترة ليست بالطويلة يتكرّر هذا الأمر مرة ثانية وثالثة، وربما رابعة من أرقام مختلفة بنفس الفحوى وبالطريقة نفسها ليشك صاحب الحساب المراد استهدافه أن ثمة عطلاً قد حدث في حسابه"، موضحاً أنه "بعد هذه الرسائل بقرابة ساعة يتواصل معه حساب يدعي أنه من الدعم الفني لتطبيق واتساب، وثمة شكوى أن حسابك يرسل رسائل للمستخدمين وعندها قد يقع صاحب الحساب في الفخ ويصدق ما يحدث".