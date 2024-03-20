اختراق حسابات "واتساب" كويتية.. خبير أمني يحذر من طريقة جديدة أوقعت البعض بالفخ

كشف خبير الأمن السيبراني رئيس لجنة الأمن السيبراني في اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي محمد الرشيدي، عن تعرض عدد من حسابات "واتساب" الكويتية للاختراق بطريقة مبتكرة جديدة تتم على خطوات عدة.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن الرشيدي، أن "هذا الاختراق يبدأ برسالة عبر تطبيق واتساب من رقم مجهول يدعي أنه تلقى رسالة من الرقم المراد اختراقه، ليرد المُستَهدف بأنه لم يرسل أي رسالة، وبعدها بفترة ليست بالطويلة يتكرّر هذا الأمر مرة ثانية وثالثة، وربما رابعة من أرقام مختلفة بنفس الفحوى وبالطريقة نفسها ليشك صاحب الحساب المراد استهدافه أن ثمة عطلاً قد حدث في حسابه"، موضحاً أنه "بعد هذه الرسائل بقرابة ساعة يتواصل معه حساب يدعي أنه من الدعم الفني لتطبيق واتساب، وثمة شكوى أن حسابك يرسل رسائل للمستخدمين وعندها قد يقع صاحب الحساب في الفخ ويصدق ما يحدث".
وأوضح "الرشيدي" أن "الحساب الذي يدعي أنه يمثل الدعم الفني للتطبيق، سيقول للمستهدف أنه سيتم إرسال (كود) من شركة واتساب، حتى لا يتم إيقاف الحساب، وعند إعطاء هذا المنتحل الكود المرسل يُخْتَرَق الحساب بشكل فوري، ولذا لا يجب إعطاء هذا الـ (كود) لأي أحد".
وشدد "الرشيدي" على ضرورة التواصل مع الجهات الرسمية المعنية لإبلاغها بما حدث حتى لا يُسْتَغَلّ الحساب في أشياء مخالفة قانونياً، وكذلك إبلاغ الأهل والأصدقاء، حتى لا يُطْلَب مبالغ مالية منهم، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة تفعيل طريقة (التحقق عبر خطوتين) وربط الحساب بالبريد الإلكتروني ليسهل استعادته.