تجاوزت الـ 100 مليار دولار.. خسائر الملياردير الهندي أداني تتواصل لليوم السادس على التوالي

لليوم السادس على التوالي تواصلت خسائر أسهم مجموعة الملياردير الهندي غوتام أداني، بعد اتهامه بالاحتيال في المحاسبة، وجرى تعليق تداول عدد من أسهم شركاته، اليوم الخميس، بعد تراجع أسعارها عند فتح بورصة بومباي، عقب إلغاء اكتتاب عام بمليارات الدولارات.