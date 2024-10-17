إغلاق شواطئ سيدني بسبب "كرات قطران" يشتبه في أنها سامة

أغلقت السلطات الأسترالية شواطئ سيدني من بينها شاطئ بوندي الشهير أمام المرتادين، اليوم (الخميس)؛ بعد أن جرفت المياه إلى شواطئ المدينة كرات "قطران" سوداء يشتبه في أنها سامة.
وقالت منطقة مجلس ويفرلي إنها أغلقت شواطئ بوندي وبرونتي وتاماراما كإجراء احترازي، فيما أغلقت منطقة مجلس راندويك المجاورة أربعة شواطئ إضافية إلى الجنوب، وأعيد فتح شاطئي بوندي وماروبرا إلى الجنوب في وقت لاحق.
من جهته، شدد رئيس بلدية ويفرلي ويل نيميش في بيان، على أن سلامة المجتمع هي أولوية قصوى؛ ولهذا السبب جرى اتخاذ إجراءات احترازية لإغلاق الشواطئ.
وتشير النتائج الأولية للاختبارات التي أجرتها منطقة راندويك إلى أن الكرات الغامضة هي "قطران"، وهو عبارة عن كتل من النفط ومخلفات أخرى.
بدورها، أكدت هيئة حماية البيئة في ولاية نيو ساوث ويلز، أنها تجري اختبارات خاصة، وحثت على عدم السباحة قرب أي كرات أو لمسها.
وتضم سيدني أكثر من 100 شاطئ مشهور عالمياً على طول ساحلها البحري، وتجذب هذه الشواطئ ملايين السياح والسكان المحليين سنوياً.