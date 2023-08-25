جثث أفارقة جنوب الصحراء في صفاقس تسجّل رقماً قياسياً جديداً

ومع أن هذه الأزمة ليست جديدة إلا أنها تزداد حدة كل مرة، وفي هذا الإطار كشف المدير الجهوي للصحة بصفاقس، حاتم الشريف، أن عدد الجثث بالقسم "تجاوز في بعض الأحيان أربعة أضعاف؛ ليصل إلى 120 جثة، في حين أن الطاقة الاستيعابية القصوى لا تتجاوز 40 جثة".