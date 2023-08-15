مقتل 26 عنصراً من قوات الأمن في نيجيريا

كذلك، قال متحدث باسم القوات الجوية، إن مروحية كانت مكلفةً إجلاء جرحى تحطمت صباح الإثنين في منطقة الكمين، من دون أن يوضح ما إذا كان طاقم المروحية وركابها قد نجوا من الحادث.