مقتل 26 عنصراً من قوات الأمن في نيجيريا

قُتل ما لا يقل عن 26 عنصراً من قوات الأمن النيجيرية وأُصيب ثمانية آخرون في كمينٍ نصبه مسلحون في وسط نيجيريا، حيث يقاتل الجيش مجموعات إجرامية، وفق ما أفاد به مصدران عسكريان لوكالة فرانس برس.
كذلك، قال متحدث باسم القوات الجوية، إن مروحية كانت مكلفةً إجلاء جرحى تحطمت صباح الإثنين في منطقة الكمين، من دون أن يوضح ما إذا كان طاقم المروحية وركابها قد نجوا من الحادث.
وفي وقتٍ سابق، التقى رئيس المجلس العسكري بالنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، في العاصمة نيامي، وفداً من العلماء ورؤساء المؤسسات الدينية من نيجيريا.
وتعرّض موكب للقوات النيجيرية وميليشيات محلية تساعدها في التصدّي لمجموعات إجرامية، لكمينٍ نصبه مقاتلون مدجّجون بالسلاح في ولاية النيجر.
ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ أعوام أعمال عنف ترتكبها عصابات عبر اقتحام قرى معزولة وقتل سكانها أو خطفهم طلباً لفديات، أو حتى إحراق منازل هؤلاء بعد نهبها.
وقال مسؤول عسكري لـ"فرانس برس"، إن القوات "كانت عائدة من عملية حين كمن لها الإرهابيون على طريق زونغيرو-تيغينا السريع".
وأضاف المصدر أن معركة شرسة اندلعت و"خسرنا 23 جندياً بينهم ثلاثة ضباط، إضافة إلى ثلاثة عناصر في الميليشيا" المحلية، لافتاً أيضاً إلى "إصابة ثمانية جنود".
وأكّد مسؤول عسكري آخر وقوع الهجوم والحصيلة. وأوضح أن المهاجمين تكبّدوا "خسائر جسيمة" من دون تفاصيل إضافية.
وأضاف أن مروحية للقوات الجوية أُرسلت الإثنين "لإجلاء الضحايا" لكن "التواصل معها انقطع".