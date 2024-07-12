لا يزال يقتل 1700 شخص أسبوعيًا.. "الصحة العالمية" تحذر من "خطورة تراجع الحماية" ضد كورونا

وقال في مؤتمر صحفي إنه رغم استمرار تسجيل وفيات، فإن "البيانات تظهر أن الحماية عبر اللقاحات تراجعت بين العاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وهما من أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة".