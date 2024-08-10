"دوامة موت" أخذتها نحو الأرض.. خبير طيران يكشف سبب سقوط الطائرة البرازيلية بهذا الشكل

وحسب الصحيفة: بعد توقف الطائرة على الأرجح أظهر مقطع فيديو أنها تدور في دوائر أثناء سقوطها على الأرض "وهذا ما يعرف باسم دوامة الموت"؛ حسب "إيمر" الذي يوضح: عندما يتوقف جناح الطائرة ويهبط، ولا توجد طاقة لأن المحرك قد توقف، هنا يمكن للطائرة أن تدخل في دوامة؛ حيث يولد أحد الأجنحة قوة رفع للطائرة، بينما توقف عمل الجناح الآخر، فتدور الطائرة حول الجناح الهابط مباشرة إلى الأرض.