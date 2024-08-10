"دوامة موت" أخذتها نحو الأرض.. خبير طيران يكشف سبب سقوط الطائرة البرازيلية بهذا الشكل
كشف خبير طيران أمريكي بارز عن الأسباب الأكثر ترجيحًا وراء ما تسبب في "دوامة الموت" التي ظهرت عليها طائرة الركاب البرازيلية، لحظة توجهها نحو الأرض في حادث تحطم مروع يوم الجمعة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: أظهر مقطع فيديو مأساوي طائرة خطوط فوباس الجوية البرازيلية المنكوبة وهي تسقط من السماء بشكل دائري يطلق عليه "دوامة الموت"، حتى ارتطمت بالأرض بالقرب من بعض المنازل، وتلا ذلك عمود كبير من الدخان الأسود أدى إلى مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 62 شخصًا على متنها، ولم يصب أحد على الأرض.
كانت الطائرة، وهي من طراز "ATR-72"، في رحلة داخلية من مدينة كاسكافيل بولاية بارنا إلى مدينة جوارولوس في ولاية ساو باولو، وتطير على ارتفاع 17 ألف قدم "5.200 متر"، عندما حدث سقوطها المفاجئ في مدينة فينهيدو في ساو باولو.
ونقلت "الديلي ميل" عن الكابتن طيار "روس إيمر"، الذي لديه أكثر من 40 عامًا من الخبرة في قيادة طائرات الركاب في الولايات المتحدة؛ أن السقوط الدائري للطائرة البرازيلية في "دوامة الموت" يعني أن الطائرة ربما تعرضت لتوقف مفاجئ في المحرك، أو عطل بأجهزة التحكم في الطيران، أو سقوط جزء مهم من الطائرة، مثل جزء الجناح.
وقال "إيمر": إنه بمجرد دخولك في دوامة الموت "من الصعب جدًّا الخروج منها".
كأنها متوقفة في السماء
ويرى "إيمر" أن السبب الأكثر ترجيحًا للتحطم هو أن الطائرة عانت هبوطًا كبيرًا مفاجئًا في سرعتها حتى أصبحت كأنّها متوقّفة في السماء، وفي هذه اللحظة يكون تدفق الهواء فوق الأجنحة بطيئًا جدًّا ولا يوفر قوة الرفع الكافي لجسم الطائرة.
3 أسباب للبطء الشديد في حركة الطائرة
وحسب "إيمر": يحدث البطء الشديد في حركة الطائرة لثلاثة أسباب؛ وهي: إما خلل تقني بأجهزة الطائرة أو اضطراب شديد، وربما خطأ الطيار أو شيء يضرب الجناح، مثل طائر.
ويستبعد "إيمر" فرضية اصطدام طائر بالطائرة؛ حيث قالت شركة الطيران: إن الطائرة "ATR-72" كانت تحلق على ارتفاع 17000 قدم، وعلى هذا الارتفاع من غير المرجح أن يكون هناك طائر يصطدم بالطائرة، مما يترك لنا السيناريوهين الآخرين فقط: خلل تقني بأجهزة الطائرة، وخطأ الطيار.
تظهر بيانات متتبع الرحلة أن الطائرة هبطت 13000 قدم "حوالي 4 آلاف متر" في أقلّ من دقيقتين خلال اللحظات الأخيرة من رحلتها المنكوبة.
وقد انقطعت الإشارة قبل الساعة 1.30 مساءً بالتوقيت المحلي؛ وفقًا للرادار.
سقوط دائري سريع
وحسب الصحيفة: بعد توقف الطائرة على الأرجح أظهر مقطع فيديو أنها تدور في دوائر أثناء سقوطها على الأرض "وهذا ما يعرف باسم دوامة الموت"؛ حسب "إيمر" الذي يوضح: عندما يتوقف جناح الطائرة ويهبط، ولا توجد طاقة لأن المحرك قد توقف، هنا يمكن للطائرة أن تدخل في دوامة؛ حيث يولد أحد الأجنحة قوة رفع للطائرة، بينما توقف عمل الجناح الآخر، فتدور الطائرة حول الجناح الهابط مباشرة إلى الأرض.
ونقلت وكالة "رويترز" عن "دانييل دي ليما" أحد السكان القريبين من موقع الحادث؛ أنه سمع ضوضاء عالية قبل أن ينظر خارج شقته في فينهيدو ويرى الطائرة تدور في دوامة أفقية، وقال "ليما": "كانت الطائرة تدور لكنها لم تكن تتحرك إلى الأمام. وبعد فترة وجيزة سقطت من السماء وانفجرت".
هل جليد شتاء البرازيل هو السبب؟
وحسب "الديلي ميل": أثارت الحركة الدائرية غير العادية للطائرة قبل اصطدامها بالأرض فضولًا واسع النطاق بين خبراء الطيران؛ مما دفع البعض إلى التكهن بأن الجليد قد تراكم على الطائرة، أو أنها تعرضت لعطل في المحرك، لكنّ المحققين قالوا إنه من السابق لأوانه تحديد سبب الحادث.
وقال "مارسيل مورا" كبير مسؤولي العمليات في شركة فويباس، في مؤتمر صحفي: "كان من المتوقع اليوم وجود جليد "على الارتفاعات التي كانت الطائرة تحلق بها"، ولكن الجليد ضمن النطاق المقبول والآمن".
وأضاف "مورا": "إن الطائرة حساسة للجليد، وقد تكون هذه نقطة بداية بالبحث والتحقيقات.. لكن نظام إزالة الجليد في الطائرة، إلى جانب جميع الأنظمة الأخرى، كان جاهزًا للعمل قبل الإقلاع".
وقالت القوات الجوية البرازيلية: إنها أرسلت فريقًا من المحقّقين إلى موقع الحادث.