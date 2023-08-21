فقدت المرأة السيطرة عليها.. شاهد لحظة اقتحام سيارة "لكزس" صالون حلاقة

ويُظهر الفيديو سيارة من نوع "لكزس" وهي تتخطى حافة ساحة انتظار السيارات، وتتجه مباشرة نحو النافذة الأمامية لأحد الصالونات، قبل أن تتوقف في منطقة الاستقبال.