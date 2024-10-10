فوز الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ بجائزة نوبل للأدب 2024

وأشارت الأكاديمية إلى أن أسلوب هان كانغ، "على الرغم من كونه رؤيوياً بقدر ما هو مقتضب، ينحرف مع ذلك عن توقعاتنا لهذا النوع، ومن وسائلها الخاصة السماح لأرواح الموتى بالانفصال عن أجسادهم، وبالتالي السماح لهم بأن يشهدوا إبادتهم.. في لحظات معينة، عند رؤية الجثث غير المحددة والتي لا يمكن دفنها، يعود النص إلى الفكرة الأساسية لمأساة (أنتيجون) لسوفوكليس".