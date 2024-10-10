فوز الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ بجائزة نوبل للأدب 2024

منحت الأكاديمية السويدية، الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ (53 عاماً)، جائزة نوبل للأدب 2024، "عن نثرها الشعري المكثّف الذي يواجه الصدمات التاريخية، ويكشف هشاشة الحياة البشرية"، بحسب ما جاء في بيان الجائزة.
وقالت الأكاديمية: "تواجه هان كانغ الصدمات التاريخية ومجموعات غير مرئية من القواعد، وفي كل عمل من أعمالها، تكشف هشاشة الحياة البشرية. لديها وعي فريد بالروابط بين الجسد والروح، الأحياء والأموات، وبأسلوبها الشعري والتجريبي ابتدعت في النثر المعاصر".
أضافت: "في روايتها " 소년이 온다 " "أعمال إنسانية" (2016)، تستخدم الكاتبة حدثاً تاريخياً وقع في مدينة غوانغجو، حيث نشأت، وحيث قُتل مئات الطلاب والمدنيين العزل خلال مذبحة نفّذها الجيش الكوري الجنوبي عام 1980. في سعيها لإعطاء صوت لضحايا التاريخ، يواجه الكتاب هذه الحلقة بتحقيق وحشي، وبذلك يقترب من نوع أدب الشاهد".
وأشارت الأكاديمية إلى أن أسلوب هان كانغ، "على الرغم من كونه رؤيوياً بقدر ما هو مقتضب، ينحرف مع ذلك عن توقعاتنا لهذا النوع، ومن وسائلها الخاصة السماح لأرواح الموتى بالانفصال عن أجسادهم، وبالتالي السماح لهم بأن يشهدوا إبادتهم.. في لحظات معينة، عند رؤية الجثث غير المحددة والتي لا يمكن دفنها، يعود النص إلى الفكرة الأساسية لمأساة (أنتيجون) لسوفوكليس".
هان كانغ كاتبة كورية جنوبية، من بين رواياتها المترجمة "أعمال الإنسان" و"النباتي" - والتي فازت عنها بجائزة "مان بوكر" الدولية لعام 2016، أحدث أعمالها "الكتاب الأبيض"، هو تأمل مؤثر في سيرتها الذاتية حول الخسارة والحزن.