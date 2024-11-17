تعليقًا على انخفاض معدلات المواليد في دول الاتحاد الأوروبي.. "ماسك": أوروبا تحتضر

وكتب "ماسك" على "إكس" تعليقًا على منشور لفت إلى انخفاض معدلات المواليد في دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث بلغ معدل الخصوبة في إسبانيا 1.16 وفي إيطاليا 1.24 وفي بولندا 1.29. وفي ألمانيا 1.46 وفي وفرنسا 1.79، "أوروبا تموت".