تعليقًا على انخفاض معدلات المواليد في دول الاتحاد الأوروبي.. "ماسك": أوروبا تحتضر

في تعليق له على منشور حول انخفاض معدلات المواليد في دول الاتحاد الأوروبي، حذّر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من خطر "انقراض" سكان أوروبا.
وكتب "ماسك" على "إكس" تعليقًا على منشور لفت إلى انخفاض معدلات المواليد في دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث بلغ معدل الخصوبة في إسبانيا 1.16 وفي إيطاليا 1.24 وفي بولندا 1.29. وفي ألمانيا 1.46 وفي وفرنسا 1.79، "أوروبا تموت".
وسبَق أن حذر "ماسك" -وفق "روسيا اليوم"- من أن العديد من الدول يمكن أن تختفي إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة لتحسين الوضع الديموغرافي.
وفي نهاية أكتوبر، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ماسك مهووس بمشكلة انخفاض معدلات المواليد وأبدى استعداده للمساعدة -حتى للناس الذين لا يكاد يعرفهم- في إنجاب الأطفال.
ويتفاخر "ماسك" بنسله الكبير؛ إذ لديه 11 طفلًا من ثلاث نساء مختلفات، ويشجع المتابعين في شبكة "إكس" على إنجاب أكبر عدد ممكن من الأطفال.