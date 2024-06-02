مصرع طيار في اصطدام مروع لطائرتين أثناء تحليقهما خلال عرض جوي بالبرتغال

وأوضح الجيش البرتغالي أن الطائرة التي سقطت على الأرض تحطمت "خارج محيط القاعدة الجوية" بينما تمكنت الطائرة الثانية من الهبوط على المدرج، مضيفًا أن الحادث "لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين الحضور".