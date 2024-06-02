مصرع طيار في اصطدام مروع لطائرتين أثناء تحليقهما خلال عرض جوي بالبرتغال

بشكل مروع، لقي طيار حتفه وأصيب آخر، أمس الأحد في حادث تصادم بين طائرتين صغيرتين كانتا تشاركان في عرض جوي في مطار باجة جنوب البرتغال.
في التفاصيل أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، ست طائرات وهي تؤدي عرضًا على ارتفاع عشرات الأمتار من الأرض. ثم ترتفع إحداها وتصطدم بطائرة أخرى قبل أن تتحطم وسط سحابة من الدخان.
من جانب آخر، أعلنت القوات الجوية البرتغالية في بيان أن الطائرتين "تعرضتا إلى حادث خلال عرض جوي" شاركت فيه ست طائرات خلال "عرض باجة الجوي"، وفقًا للعربية نت.
وقال الجيش إنه خلال التصادم الذي وقع بعيد الرابعة عصرًا، قضى شخص "من الجنسية الإسبانية"، وأوضح متحدث باسم الجيش أنه طيار كان قائدًا لإحدى الطائرتين، وفق ما نقلته "فرانس برس".
وأُصيب طيار آخر برتغالي الجنسية بجروح طفيفة، حيث أوضح البيان أنه "تلقى علاجًا طارئًا" قبل "نقله إلى المستشفى في باجة"، وهي بلدة تقع جنوب البلاد ويبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة.
وأوضح الجيش البرتغالي أن الطائرة التي سقطت على الأرض تحطمت "خارج محيط القاعدة الجوية" بينما تمكنت الطائرة الثانية من الهبوط على المدرج، مضيفًا أن الحادث "لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين الحضور".
وينتمي الطياران إلى فريق استعراضي يسمى "ياك ستارز" وأعضاؤه من الجنسيتين الإسبانية والبرتغالية، وكانا يحلقان بطائرتين من طراز ياكوفليف ياك-52، وهي طائرة صغيرة سوفياتية التصميم مخصصة للتدريب والاستعراضات.