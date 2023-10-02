القاهرة.. اندلاع حريق هائل في مديرية أمن ‎الإسماعيلية

اندلع حريقٌ هائلٌ بمقر مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية- شمال شرقي القاهرة، فجر اليوم الإثنين،
كما أشارت وسائل إعلام مصرية إلى سقوط أجزاءٍ من المبنى المحترق، فيما شاركت سيارات الإطفاء التابعة للجيش في عمليات إخماد الحريق.
وأعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ بجميع مشافي المحافظة لاستقبال مصابي الحريق.
وأفادت مصادر طبية بأنه تمّ إنقاذ عدد من المجندين ولا يزال عدد آخر محاصراً داخل المبنى؛ مضيفة أن بعض المصابين حالتهم حرجة.
وتمّ رفع حالة الطوارئ في مستشفيات الإسماعيلية ووصول سيارات إطفاء من المدن المجاورة للمشاركة في إطفاء الحريق واستخدام "أوناش نقل الأثاث" لنقل المصابين.
وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ترصد أصوات استغاثة من داخل المبنى، كما أظهر فيديو آخر سقوط شخصٍ من أعلى المبنى.
وأعلن التلفزيون المصري في وقت لاحق اليوم أنه تمت السيطرة على حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية والبدء في عملية تبريدة.
فيما قالت وزارة الصحة المصرية أنه أصيب جرّاء الحريق 26 شخصاً من بينهم 24 حالة اختناق وحالتا حروق.