وضع هندي على قائمة الممنوعين من الطيران.. شاهد ما فعله بالطيار بعد تأخر إقلاع الطائرة
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الهند عن وضع راكب هندي على قائمة الممنوعين من السفر جوا، بعدما كشف فيديو صادم عن اللحظة التي أقدم فيها الراكب على الاعتداء على الطيار على متن طائرة جو إنديغو، بينما كان يشرح للركاب سبب التأخير في الإقلاع.
وعلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، نشرت شركة طيران جو إنديغو الهندية قرار وضع الراكب على قائمة الممنوعين من السفر جوا؛ بسبب سلوكه المزعج وتعريض سلامة الركاب للخطر.
وحسب تلفزيون نيودلهي "إن دي تي في"، وقع الاعتداء عندما اندفع الراكب الذي كان يرتدي سترة صفراء بشكل غير متوقع من الجزء الخلفي من الطائرة وضرب الطيار.
وكانت العاصمة الهندية نيودلهي قد شهدت موجة باردة مصحوبة بضباب كثيف ما أثر بشكل كبير على الرؤية، وتسبب ضعف الرؤية في تأخير أو إلغاء عمليات الطيران والقطارات في المدينة؛ وتم تأجيل أكثر من 100 رحلة جوية.
وبدأت الحادثة المروعة عندما تأخرت رحلة طائرة جو إنديغو 2175 عن الإقلاع من مطار دلهي متوجهة إلى ولاية جوا جنوبي الهند، وامتد التأخير لـ13 ساعة، وظهر في الفيديو طيار الشركة وهو يتحدث إلى الركاب موضحا أن الضباب الكثيف وراء تأخير الإقلاع، لكن فجأة نهض راكب محبط ولكم الطيار في وجهه، فاسرع طاقم الطائرة وبقية الركاب بإيقاف الراكب عن مواصلة الاعتداء على الطيار.
وقد صدم الفيديو مستخدمي الإنترنت وطالب الكثيرون بوضع الراكب على "قائمة الممنوعين من الطيران" من قبل شركة الطيران.
وبالفعل تم القبض على الراكب وإخراجه من الطائرة من قبل سلطات المطار وتسليمه إلى الجهات الأمنية، وعلى الفور، باشرت شرطة دلهي التحقيق وسجلت قضية ضد المتهم، حيث تم وضعه على قائمة الممنوعين من السفر جوا.