وضع هندي على قائمة الممنوعين من الطيران.. شاهد ما فعله بالطيار بعد تأخر إقلاع الطائرة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الهند عن وضع راكب هندي على قائمة الممنوعين من السفر جوا، بعدما كشف فيديو صادم عن اللحظة التي أقدم فيها الراكب على الاعتداء على الطيار على متن طائرة جو إنديغو، بينما كان يشرح للركاب سبب التأخير في الإقلاع.