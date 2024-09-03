حافلة "تفقد السيطرة" وتصدم أولياء أمور وأطفالهم.. حادث مروع أمام مدرسة بالصين

شهدت مدينة صينية حادثًا مروعًا، عندما صدمت حافلةٌ مدرسية حشدًا من الناس أمام مدرسة متوسطة، الثلاثاء؛ مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا، بينهم 5 تلاميذ، حسب وكالة "فرانس برس".
وقالت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية: إن السائق "فقد السيطرة" على الحافلة لدى اقترابها من المدرسة في مدينة تايآن بمقاطعة شاندونغ، عند الساعة 7.27 صباح الاثنين، بالتوقيت المحلي.
وصدمت الحافلة مجموعةً من الأهالي والأطفال على جانب الطريق، وفق الشبكة التلفزيونية.
وأفادت الشبكة في تحديث بُعَيد الساعة 11.30 صباحًا، بأن "الحادث تسبب حتى الآن في مقتل 11 شخصًا، هم 6 أولياء أمور و5 تلاميذ"؛ مشيرة أيضًا إلى وجود جريح في حالة "حرجة".
وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاصًا بالغين ينحنون فوق أطفال تغطيهم الدماء ممددين على الطريق قرب حافلة رمادية.
وتمكنت وكالة "فرانس برس" من تحديد موقع الصور، وهو مدرسة في شاندونغ حيث وقع الحادث.
وأوقفت الشرطة المحلية السائق، وبدأت التحقيق في ملابسات الحادث، وفق "سي سي تي في".
يُذكر أن العام الدراسي الجديد، بدأ في العديد من المدارس الرسمية في الصين هذا الأسبوع، وكثيرًا ما تقع حوادث مرور قاتلة في الصين بسبب القيادة المتهورة.
وفي يوليو الماضي، قالت الشرطة إن عربةً صدمت مشاة في مدينة شانغشا (وسط)؛ مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وجرح 5 آخرين.