حافلة "تفقد السيطرة" وتصدم أولياء أمور وأطفالهم.. حادث مروع أمام مدرسة بالصين

شهدت مدينة صينية حادثًا مروعًا، عندما صدمت حافلةٌ مدرسية حشدًا من الناس أمام مدرسة متوسطة، الثلاثاء؛ مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا، بينهم 5 تلاميذ، حسب وكالة "فرانس برس".