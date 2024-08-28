خبير: 7 تطبيقات يجب حذفها بعد الإجازة لتجنُّب الاحتيال الإلكتروني

وأوضح "كروفورد": "إذا قمت بتنزيل تطبيقات خصيصًا لعطلتك، فمن الحكمة حذفها بعد ذلك. قد لا تكون هناك حاجة إلى هذه التطبيقات مرة أخرى، وقد تشكل مخاطر على الخصوصية إذا استمرّت في جمع البيانات. ومن خلال حذفها يمكنك إطالة عمر البطارية وتوفير مساحة التخزين وحماية خصوصيتك"؛ وفق تقرير لـ"ذي صن".