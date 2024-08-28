خبير: 7 تطبيقات يجب حذفها بعد الإجازة لتجنُّب الاحتيال الإلكتروني

نصح أحدُ الخبراء أصحابَ الهواتف الذكية بضرورة حذف سبعة تطبيقات شائعة الاستخدام، وإلا سيواجهون مخاطر تتراوح بين استنزاف البطارية إلى سرقة الهوية والاحتيال المصرفي.
وقال خبير التكنولوجيا "سام كروفورد" من "By Crawford": إن التطبيقات التي تقوم بتنزيلها في أثناء الإجازة يمكن أن تسبّب الكآبة بعد الإجازة بأكثر من طريقة.
وأوضح "كروفورد": "إذا قمت بتنزيل تطبيقات خصيصًا لعطلتك، فمن الحكمة حذفها بعد ذلك. قد لا تكون هناك حاجة إلى هذه التطبيقات مرة أخرى، وقد تشكل مخاطر على الخصوصية إذا استمرّت في جمع البيانات. ومن خلال حذفها يمكنك إطالة عمر البطارية وتوفير مساحة التخزين وحماية خصوصيتك"؛ وفق تقرير لـ"ذي صن".
وتابع: كلما قلّ عدد التطبيقات لديك قلّت فرص المتسللين لسرقة معلوماتك الشخصية أو معلومات الدفع.
ونبّه "كروفورد" قائلًا: "إذا تمّ اختراق تطبيق في خرق للبيانات، فقد تقع معلوماتك في أيدي أفراد ضارين قد يسيئون استخدامها لأسباب مختلفة، بما في ذلك سرقة الهوية".
ويشير "كروفورد" إلى أن التطبيقات السبعة التي يجب حذفها تشمل: القطارات والحافلات، وحجز التذاكر، وسيارات الأجرة، وتأجير الدراجات، والأحداث، والترجمة، وتحويل العملات.
وأوضح "كروفورد": "الخطر الرئيس في تطبيقات تحويل العملات هو أنها قد تخزن بيانات مالية حساسة يمكنها الوصول إلى معلومات الدفع، والتي يمكن الكشف عنها إذا تم اختراق أمان التطبيق".
ولفت إلى أن هذا ينطبق على أي تطبيق يخزن تفاصيل الدفع الخاصة بك.
كما يوصي "كروفورد" بمراجعة قائمة التطبيقات المنزلة على الهواتف وحذف غير المستخدمة كل ثلاثة أشهر.