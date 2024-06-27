بسبب تجشؤها.. 100 دولار ضريبة كربون على كل بقرة في هذه الدولة

ستبلغ الضريبة الجديدة، التي من المتوقع أن يوافق عليها البرلمان الدنماركي في وقت لاحق من هذا العام، 300 كرونة (43 دولارًا) لكل طن (1.1 طن) من مكافئ ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الماشية اعتبارًا من عام 2030، وترتفع إلى 750 كرونة (107 دولارات) في عام 2035.