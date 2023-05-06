مراسم تتويج ملك بريطانيا.. تشارلز الثالث يوقّع على القسم بعد تأديته

وانطلقت اليوم مراسم تتويج ملكية هي الأولى منذ 70 عامًا، وتجمّع الآلاف من الحشود التي تحمل الأعلام البريطانية على طول طريق مرور موكب الملك تشارلز الثالث؛ حيث خيم الكثيرون منهم في المكان خلال الليل.