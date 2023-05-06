مراسم تتويج ملك بريطانيا.. تشارلز الثالث يوقّع على القسم بعد تأديته

وقّع تشارلز الثالث على القسم بعد أدائه ضمن مراسم تتويجه ملكًا لبريطانيا.
وقال الملك الجديد: سأحافظ على التشريعات بأفضل ما في وسعي ووفقًا للقانون.
وانطلقت اليوم مراسم تتويج ملكية هي الأولى منذ 70 عامًا، وتجمّع الآلاف من الحشود التي تحمل الأعلام البريطانية على طول طريق مرور موكب الملك تشارلز الثالث؛ حيث خيم الكثيرون منهم في المكان خلال الليل.
ووصل الآلاف من أفراد القوات المسلحة إلى لندن للمشاركة في الموكب، مع تنفيذ عملية أمنية ضخمة.
وكان تشارلز قد أصبح ملكًا للمملكة المتحدة ولـ14 دولة أخرى في سبتمبر، عندما توفيت والدته إليزابيث بعد 70 عامًا من جلوسها على العرش.
وكانت هناك استعدادات مكثفة منذ شهور لتنظيم الاحتفالات بالتتويج، وهو التتويج رقم 40 الذي يجري في "ويستمنستر آبي" منذ العام 1066.