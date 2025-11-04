نهر"هيكتوريا" الجليدي في أنتاركتيكا يسجل أسرع تراجع في التاريخ الحديث في 2022

الثلج والجليد في قطبي الأرض من العوامل المهمة في تنظيم المناخ عن طريق عكس ضوء الشمس، وجزء أساسي من نظام الأرض الجليدي الذي يحتوي على مخزون هائل من المياه العذبة، ففي شرق شبه جزيرة أنتاركتيكا الواقعة في القطب الجنوبي، يتابع الباحثون بشكلًا مستمرًا جريان نهر "هيكتوريا" الجليدي، إذ أظهرت دراسة علمية حديثة أن جليد النهر تراجع بأسرع وتيرة مسجلة في التاريخ الحديث خلال عام 2022.