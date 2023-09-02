طلاسم "اللغز الكبير".. كيف تؤثّر بيئة العيش على طريقة كلامنا؟ إليك 4 نتائج

وتابع: "معظمُ خصائص اللغة، كما يتم التحدث بها اليوم، موروثةٌ من مراحل سابقة لنفس اللغة"، "هذا هو المكان الذي أتت منه غالبية سمات اللغة، إنها موروثة من جيل أقدم من المتحدثين بنفس اللغة، ولكن على مدى فترات طويلة من الزمن، تغير شكل اللغات المنطوقة بمهارة. وما ننظر إليه هو هذه التغييرات الطفيفة على مدى فترة من الزمن، وكانت الفكرة هي البحث بشكل أساسي عن أنواع الارتباطات الموجودة بين ميزات التصميم للأنظمة الصوتية للغات وخصائص البيئة التي يتمّ التحدث بها.