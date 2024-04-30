زاعمة أنها "ظروف اقتصادية صعبة".. "كنتاكي" تغلق أكثر من 100 فرع في ماليزيا

أغلقت شركة كنتاكي ماليزيا للوجبات السريعة، عددًا من فروعها في البلاد مؤقتًا، مرجعة القرار إلى "ظروف اقتصادية صعبة"، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن عمليات الإغلاق جاءت نتيجة حملة مقاطعة بسبب روابط متصورة لسلسلة الوجبات السريعة مع "إسرائيل".