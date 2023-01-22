الجاني طالب القاضي بإعدامه علنًا.. عدن تشهد تنفيذ الحكم رميًا بالرصاص في مغتصب وقاتل "مها"

نفذت السلطات القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة، اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق مغتصب وقاتل الطفلة "مها مدهش"، في ساحة الجندي المجهول بعدن، بحضور المئات من المواطنين، بعد شهرين من الجريمة الوحشية التي أثارت الرأي العام.