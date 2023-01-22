الجاني طالب القاضي بإعدامه علنًا.. عدن تشهد تنفيذ الحكم رميًا بالرصاص في مغتصب وقاتل "مها"

نفذت السلطات القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة، اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق مغتصب وقاتل الطفلة "مها مدهش"، في ساحة الجندي المجهول بعدن، بحضور المئات من المواطنين، بعد شهرين من الجريمة الوحشية التي أثارت الرأي العام.
تفصيلًا، نُفِّذَ صباح اليوم الأحد، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حكم الإعدام بحق قاتل طفلة التواهي "مها مدهش".
وتم تنفيذ حكم الاعدام بحق القاتل "حسن محمد علي البنجابي"، في حديقة الجندي المجهول بمديرية التواهي، وسط جمع من المواطنين.
ووفق موقع "المشهد اليمني" قُتِلت الطفلة مها مدهش، قبل أشهر، على يد أحد جيرانها، وبعد التقصي تم العثور عليها مقتولة في منزله.
وفي نوفمبر الماضي، عقدت محكمة الميناء بالعاصمة المؤقتة عدن، أولى جلسات المحاكمة، وأقرت -لاحقًا- الحكم بالإعدام على المتهم حسن محمد البنجابي رميًا بالرصاص حتى الموت.
وكان الجاني حسن محمد البنجابي قد طالب في أول جلسة، بإعدامه أمام الرأي العام.
وكانت الطفلة مها مدهش (14 عامًا) تعرضت للاختطاف والاغتصاب والقتل منتصف نوفمبر من العام الماضي، وعُثِر عليها مقطعة الأوصال بعد ساعات من اختفائها عن أسرتها بحي الشولة في مديرية التواهي بمدينة عدن.