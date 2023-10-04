"الغذاء والدواء الأمريكية" تُقِر لقاح كوفيد المحدّث من نوفافاكس

وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، على نسخة محدّثة من لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة "نوفافاكس"، للاستخدام الطارئ للأفراد الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عامًا؛ وذلك بعد شهر من حصول نسخ "فايزر- بايونتك" و"موديرنا" على ذات الموافقة.