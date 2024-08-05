بالصور: سرقوا الحيوانات والتهموا الطعام واستلقوا على الأسرّة.. مشاهد غريبة لاقتحام قصر بنجلاديش

وتسببت الاحتجاجات العارمة التي شابها صدامات هائلة مع قوات الشرطة، إلى مقتل ما يناهز 300 شخص منذ بداية الاحتجاجات، فيما شهد يوم أمس الأحد أكبر صدام بين الطرفين، وقُتِل على إثره نحو 100 شخص، بينهم 13 من عناصر الشرطة، وأصيب مئات آخرون في مواجهات عنيفة شملت مناطق مختلفة، وهي أكبر حصيلة للضحايا في يوم واحد منذ بدء الاحتجاجات.