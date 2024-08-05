بالصور: سرقوا الحيوانات والتهموا الطعام واستلقوا على الأسرّة.. مشاهد غريبة لاقتحام قصر بنجلاديش

ما لبثت أن غادرت رئيسة وزراء بنجلاديش قصرها في العاصمة دكا حتى اقتحمه عدد كبير من المتظاهرين، واستولوا على مقتنياته، والأغراض التي كانت تحتفظ بها الشيخة حسينة في مشاهد صادمة.
وأظهرت مجموعة من الصور المأخوذة من مقاطع فيديو استيلاء عدد من المتظاهرين على محتويات القصر عقب مغادرة الشيخة حسينة البلاد، وإعلانها استقالتها من منصبها.
وشوهد بعض المحتجين يتناولون بقايا طعام القصر، بينما سجل آخرون مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يأكلون الطعام، أو يستلقون على الأسرّة في غرفة نومها، فيما استولى بعض المتظاهرين على حيوانات القصر.
وأجبرت الاحتجاجات التي تدور في البلد الأسيوي منذ أسابيع رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة على الاستقالة من منصبها، والفرار إلى الهند عبر مروحية، إذ تعهدت نيودلهي بتأمين إقامتها وسلامتها.
واحتجّ الآلاف منذ أسابيع على إعادة تطبيق نظام الحصص الوظيفية في الخدمة المدنية الذي يقولون إنه تمييزي ويصب في مصلحة "حزب رابطة عوامي" بقيادة رئيسة الوزراء المستقيلة، التي حكمت البلاد من أكثر من عقد بقبضة حديدية.
وتسببت الاحتجاجات العارمة التي شابها صدامات هائلة مع قوات الشرطة، إلى مقتل ما يناهز 300 شخص منذ بداية الاحتجاجات، فيما شهد يوم أمس الأحد أكبر صدام بين الطرفين، وقُتِل على إثره نحو 100 شخص، بينهم 13 من عناصر الشرطة، وأصيب مئات آخرون في مواجهات عنيفة شملت مناطق مختلفة، وهي أكبر حصيلة للضحايا في يوم واحد منذ بدء الاحتجاجات.
من ناحيته، أكد وقر الزمان قائد الجيش في بنجلاديش في خطاب للشعب استقالة الشيخة حسينة، وقال: إن هناك محادثات جارية لتشكيل حكومة مؤقتة.
ودعا قائد الجيش إلى وقف الاحتجاجات، وحث الطلاب على العودة لبيوتهم، ووعد بأن الجيش سيُجري تحقيقاً في كل عمليات القتل التي حدثت على مدى الأسابيع الماضية.