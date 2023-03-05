لماذا لُقبت بـ"أم البطل"؟.. وفاة المطربة المصرية شريفة فاضل

قالت عائلة المطربة المصرية شريفة فاضل، اليوم الأحد، إنها توفيت بعد أن غابت عقودًا عن ساحة الفن؛ لكن صدى أغنياتها ظل حاضرًا في وجدان الجمهور.
وحسب وكالة أنباء "رويترز"، كتب ابن شقيقها طارق ندا على صفحته في فيسبوك: "توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتي أم البطل الفنانة المرحومة شريفة فاضل. صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر والدفن في مقابر العائلة".
وُلدت شريفة فاضل في القاهرة في الثلاثينيات باسم فوقية محمود أحمد ندا، وكان لوالدتها دور أساسي في دعمها فنيًّا في ظل معارضة والدها لخوضها هذا المجال.
التحقت بمعهد التمثيل؛ لكنها لم تكمل دراستها فيه. وظهرت لأول مرة على الشاشة في فيلم "الأب" عام 1947، وعملت لفترة قصيرة بالإذاعة مع الإعلامي الشهير بابا شارو، قبل أن تتزوج من الفنان السيد بدير الذي أخرج لها فيلمًا واحدًا قبل أن ينفصلا.
قدّم لها الموسيقار محمد الموجي أولى أغنياتها "أمانة ما تسهرني يا بكره" التي كانت ذات طابع عاطفي؛ لكنها تَميزت لاحقًا في القالب الشعبي الذي فتح لها أبواب الشهرة.
وتعاونت بشكل وثيق مع الملحن والمغني منير مراد، الذي قدّم لها مجموعة كبيرة من أنجح أغانيها مثل "حارة السقايين" و"فلاح" و"الشيخ مسعود" و"الليل" و"آه من الصبر"، كما تعاونت مع كبار الملحنين أمثال رياض السنباطي وبليغ حمدي وسيد مكاوي ومحمود الشريف.
لقب "أم البطل"
وفي حقبة السبعينيات قدّمت شريفة فاضل أغنية "أم البطل"، من تأليف نبيلة قنديل وألحان علي إسماعيل، بعد وفاة ابنها سيد السيد بدير في حرب الاستنزاف بين مصر و"إسرائيل"، واستمرت بعدها معروفة بهذا اللقب حتى رحيلها.