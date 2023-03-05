لماذا لُقبت بـ"أم البطل"؟.. وفاة المطربة المصرية شريفة فاضل

التحقت بمعهد التمثيل؛ لكنها لم تكمل دراستها فيه. وظهرت لأول مرة على الشاشة في فيلم "الأب" عام 1947، وعملت لفترة قصيرة بالإذاعة مع الإعلامي الشهير بابا شارو، قبل أن تتزوج من الفنان السيد بدير الذي أخرج لها فيلمًا واحدًا قبل أن ينفصلا.