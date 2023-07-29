رغم إنتاج بعضها للغاز.. أسباب معاناة دول عربية من انقطاع الكهرباء هذا الصيف

"لم تأخذ بعض الدول العربية احتياطاتها مسبقًا"؛ ما تسبّب في انقطاع الكهرباء هذا الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، رغم أن بعض هذه الدول ينتج الغاز الطبيعي.
ويقول تقرير مصور لقناة "العربية": مع ارتفاع درجات الحرارة للمستويات القياسية التي تشهدها الدول العربية حتى وصلت إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق؛ يزداد الضغط على شبكات الكهرباء، مع اشتداد الطلب عليها؛ ما أدى إلى انقطاعات في التيار لساعات في بعض الدول، وضاعف من معاناة الناس فيها.
ويضيف التقرير عديدًا من الدول العربية لم تأخذ احتياطاتها مسبقًا استعدادًا لهذا الصيف الملتهب؛ منها مثلًا: السودان، واليمن، وسوريا، وفلسطين، والعراق، ولبنان، ومصر.
وبعض هذه الدول تعاني من أزمات سياسية ونزاعات مسلحة، لكن الغريب أن بينها دولًا منتجة للغاز الطبيعي.
وفي المقابل، نجحت دول عربية أخرى في تفادي السيناريو الأسوأ، بفضل استثمارات بمليارات الدولارات أدّت إلى رفع قدرات إنتاج الكهرباء.