رغم إنتاج بعضها للغاز.. أسباب معاناة دول عربية من انقطاع الكهرباء هذا الصيف

ويقول تقرير مصور لقناة "العربية": مع ارتفاع درجات الحرارة للمستويات القياسية التي تشهدها الدول العربية حتى وصلت إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق؛ يزداد الضغط على شبكات الكهرباء، مع اشتداد الطلب عليها؛ ما أدى إلى انقطاعات في التيار لساعات في بعض الدول، وضاعف من معاناة الناس فيها.