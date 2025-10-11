لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.. إحالة قاتلة زوجها وأطفالها الـ6 إلى المفتي في مصر

وجاء في قرار الإحالة إلى المفتي أن المتهمة هاجر ارتكبت جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، باستخدام مادة الكلوروفينابير السامة، كما وُجهت إليها تهمة الشروع في قتل أم هاشم أحمد عبد الفتاح، زوجة زوجها الأولى، من خلال دسّ الخبز المسموم لها ولأطفالها.