لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.. إحالة قاتلة زوجها وأطفالها الـ6 إلى المفتي في مصر

أحالت محكمة جنايات المنيا، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، أوراق المتهمة بقتل زوجها وستة من أطفاله في قرية دلجا بمحافظة المنيا، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامها، وذلك عقب جلسات استماع مطولة كشفت تفاصيل الجريمة التي هزّت الرأي العام.
واستأنفت المحكمة اليوم السبت ثاني جلسات محاكمة المتهمة "هاجر أ.ع" (26 عامًا)، وشهرتها نعمة، بتهمة قتل زوجها وأطفاله الستة بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس.
وجاء ذلك بعد ضم تقرير من كلية الزراعة حول طبيعة المادة السامة المستخدمة في الجريمة، وهي الكلوروفينابير، ومدى تأثيرها على الإنسان والحيوان، إلى جانب مناقشة كبير الأطباء الشرعيين، وتفريغ الكاميرات حسب طلب هيئة الدفاع.
وجاء في قرار الإحالة إلى المفتي أن المتهمة هاجر ارتكبت جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، باستخدام مادة الكلوروفينابير السامة، كما وُجهت إليها تهمة الشروع في قتل أم هاشم أحمد عبد الفتاح، زوجة زوجها الأولى، من خلال دسّ الخبز المسموم لها ولأطفالها.
وفي أول تعليق من والدة الأطفال الضحايا، قالت: "شكرًا للقضاء العادل»، مضيفة: «قبل القبض على المتهمة كنت حاسة إنها هي اللي قتلت أولادي، المتهمة خربت بيتي ودمرت حياتي، حسبي الله ونعم الوكيل فيها".