هبوط اضطراري لطائرة متجهة من لندن إلى القاهرة بسبب امرأة مخمورة

أجبر سلوك مسافرة بريطانية مخمورة طائرة ركاب كانت متجهة من بريطانيا إلى مصر على الهبوط اضطراريًا في جزيرة كريت باليونان يوم الأربعاء.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، أن المرأة البالغة من العمر 38 عامًا تسببت في قلب الرحلة رأسًا على عقب تحت تأثير الكحول. وأوضحت أن الراكبة كانت تسافر برفقة زوجها وطفلها، فيما أكد ركاب آخرون أنها كانت في حالة سكر شديد وتجاهلت تعليمات طاقم الطائرة.
ووصف المسافرون سلوك المرأة بأنه عدواني وخارج عن السيطرة، ما أجبر الطاقم على تنبيه القبطان، الذي طلب إذنًا بالهبوط اضطراريًا في مطار هيراكليون بجزيرة كريت حفاظًا على سلامة الركاب.
وبمجرد هبوط الطائرة، تدخلت الشرطة اليونانية وقامت باعتقال المرأة التي اقتيدت للتحقيق في سلوكها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث يأتي ضمن سلسلة من الوقائع المتكررة مؤخرًا، حيث ازداد عدد الرحلات الجوية التي اضطرت إلى تغيير مسارها أو التوقف بسبب سلوكيات الركاب المخمورين.