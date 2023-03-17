بريطانيا تعلن حظر تطبيق تيك توك على الهواتف الحكومية

أعلنت السلطات البريطانية حظر تطبيق مشاركة المقاطع المصورة "تيك توك" المملوك للصين على الهواتف المحمولة الحكومية لاعتباراتٍ أمنية، وذلك بعد خطوات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤول بمكتب رئيس الوزراء، أوليفر دودن؛ أمام البرلمان، إن الحظر سيطبّق على الهواتف والأجهزة الأخرى التي يستخدمها وزراء وموظفو الحكومة.
ولا ينطبق الحظر على الهواتف والأجهزة الشخصية.
يُشار إلى أن تحركات بريطانيا والحكومات الغربية الأخرى مدفوعة بالمخاوف المتزايدة من أن الشركة الأم للتطبيق "بايت دانس".
وهذه الشركة قد تقدّم بيانات المستخدم الشخصية للحكومة الصينية، أو تروّج لدعاية ومعلومات مضللة نيابة عن بكين.
وتصر الشركة على أن مثل هذه المخاوف تستند إلى "معلومات مضللة".