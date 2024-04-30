بالفيديو.. مصرع 8 أشخاص من جراء حريق داخل مطعم صغير بالعاصمة اللبنانية

وفي التفاصيل، نقلت الوكالة عن فوج إطفاء بيروت أن "تسرب مادة الغاز أدى إلى انفجار في المطعم"، مما أدى إلى "سقوط جريحين و8 ضحايا قضوا اختناقًا داخل المطعم"، فيما عمل عناصر الفوج على إخماد النيران التي اندلعت في المطعم.