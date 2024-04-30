بالفيديو.. مصرع 8 أشخاص من جراء حريق داخل مطعم صغير بالعاصمة اللبنانية

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، الثلاثاء، من جراء حريق نجم عن تسرب غاز داخل مطعم صغير في بيروت، حسبما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان.
وفي التفاصيل، نقلت الوكالة عن فوج إطفاء بيروت أن "تسرب مادة الغاز أدى إلى انفجار في المطعم"، مما أدى إلى "سقوط جريحين و8 ضحايا قضوا اختناقًا داخل المطعم"، فيما عمل عناصر الفوج على إخماد النيران التي اندلعت في المطعم.
وأورد وزير الداخلية بسام المولوي خلال تفقده المكان الحصيلة ذاتها، موضحًا أن الأجهزة المعنية باشرت تحقيقاتها، واصفًا ما حدث بأنه "كارثة"، قد تكون نتجت عن "إهمال في إجراءات السلامة العامة".
وخلال تفقده مع نواب آخرين مكان الحادثة، وصف النائب إبراهيم منيمنة ما جرى بحادثة "مفجعة"، قال إنها تدل "على عدم تجهيز المكان بشروط السلامة العامة"، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
ويعاني لبنان منذ عقود ترهلاً في مؤسساته الرسمية وغيابًا تامًا للرقابة على القطاعات كافة، خصوصًا ما يتعلق بإجراءات الحماية والسلامة العامة، وفاقم الانهيار الاقتصادي المستمر منذ خريف 2019 الوضع سوءًا.