حاول العبث مع التمساح.. شاهد الوحش وهو يلقن هذا الشاب درسًا لن ينساه

ويقول الموقع: يبدو أن كل هذه الحقائق لم تردع الشاب الأحمق عن العبث مع التمساح؛ حتى إنه وضع ذراعه في فم التمساح في لحظة معينة، قبل أن يطلق التمساح سراحه، لكن ليلتفت بسرعة ويمسك بساق الشاب، الذي سقط على الأرض وقد ضربه الرعب وأصبح تحت رحمة هذا الوحش.