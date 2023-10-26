حاول العبث مع التمساح.. شاهد الوحش وهو يلقن هذا الشاب درسًا لن ينساه

كشف فيديو مروع، عن اللحظة التي كاد فيها شاب أمريكي أن يدفع حياته ثمنًا لمحاولة اللعب والعبث مع تمساح في أحد شوارع فلوريدا.
وقال موقع "ريف" الأمريكي للأخبار الخفيفة: إن الحماقة أعيت من يداويها، والعقلانية والمنطق السليم لا يمكن تعلمها.
ويضيف الموقع، يعلم سكان ولاية فلوريدا أنه لا يمكن اللعب أو العبث مع التماسيح المنتشرة بكثافة في الولاية؛ لأنها حيوانات شرسة، وتأكل أي شيء تقريبًا، كما ظهر في مرات عديدة عقب قتل أو اصطياد أحد التماسيح.
ويضيف الموقع، التماسيح أيضًا صيادون مهرة، يتربصون بأعينهم وينتظرون اللحظة المناسبة للانقضاض على الفرائس بسرعة، كما أن عضة فك التمساح ضمن الأقوى في عالم الحيوانات؛ حيث تصل إلى ألفي رطل لكل بوصة مربعة.
ويقول الموقع: يبدو أن كل هذه الحقائق لم تردع الشاب الأحمق عن العبث مع التمساح؛ حتى إنه وضع ذراعه في فم التمساح في لحظة معينة، قبل أن يطلق التمساح سراحه، لكن ليلتفت بسرعة ويمسك بساق الشاب، الذي سقط على الأرض وقد ضربه الرعب وأصبح تحت رحمة هذا الوحش.
وقد دفع الفزع الشديد بالشاب إلى ضرب الحيوان بيديه، حتى تمكن من الفكاك منه في النهاية؛ لكن بجروح بالغة في ساقه.
وقد نُشر الفيديو على تطبيق "إنستغرام" مع تعليق يقول: "لقد منحك التمساح فرصًا كثيرة كي تبتعد عنه"، وأثارت اللقطات تعليقات قاسية ضد الشاب؛ حيث وصفه بعضهم بـ"الغبي والأحمق"، يقول أحد المعلقين: "التماسيح لا تلعب مع الأغبياء".
وحسب الموقع، فقد بدأت السلطات في فلوريدا بالبحث عن التمساح من أجل اصطياده.