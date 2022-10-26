تفاصيل جرائمه تتكشف.. اتهام "مدرس" بالاعتداء على 6 أطفال في الكويت

ويبلغ المدرس من العمر 40 عامًا، ويقطن في منطقة الجهراء، ويستقل مركبته يوميًّا عند السادسة مساء متوجهًا تارة إلى منطقة خيطان وتارة أخرى إلى الفروانية لـ"اصطياد ضحاياه من الأطفال بشكل عشوائي"؛ وفقًا للصحيفة.