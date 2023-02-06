بسبب الزلزال.. توقف العمل بمصفاة بانياس السورية بعد تسرب نفطي

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم: إن الأضرار التي أصابت القطاع تَلَخّصت في "حصول تصدع في مدخنة وحدة القوى في مصفاة بانياس، وهبوط في البطانة القرميدية للأفران، وحصول بعض التهريب من المواد النفطية من الفلنجات، وتصدعات في الأبنية؛ الأمر الذي استدعى إيقاف المصفاة لمعالجة الأضرار والعودة للتشغيل المتوقع خلال 48 ساعة".