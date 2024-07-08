مأساة أليمة في رحلة لجوء إلى أوروبا.. وفاة 12 سوريًّا عطشًا بصحراء الجزائر

يُذكر أن طرق الهجرة إلى أوروبا عبر الدول العربية الواقعة في شمال إفريقيا، محفوفة بالمخاطر، ويتعرض الكثير من اللاجئين فيها لانتهاكات من المهربين، مثل الاحتجاز والابتزاز وأحيانًا القتل، ولحوادث تشمل الغرق في البحر.