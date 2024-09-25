دون تفسير للحادثة.. طائرة ركاب أمريكية تعود بعد 9 ساعات طيران إلى المطار الذي أقلعت منه

ونقلت الصحيفة، عن بيان لشركة "أمريكان إيرلاينز": "في السابع من سبتمبر، عادت رحلة أمريكان إيرلاينز رقم 281 التي كانت متوجهة من مطار دالاس فورت وورث إلى سيول، بسبب مشكلة في الصيانة، وهبطت الرحلة بأمان ودون حوادث في دالاس فورت وورث، وتم إخراج الطائرة من الخدمة لفحصها من قبل فريق الصيانة، ولا نريد أبدًا تعطيل خطط سفر عملائنا، ونعتذر عن الإزعاج".