دون تفسير للحادثة.. طائرة ركاب أمريكية تعود بعد 9 ساعات طيران إلى المطار الذي أقلعت منه

صُدم الركاب على متن رحلة شركة "أمريكان إيرلاينز" عندما استدارت الطائرة بعد خمس ساعات من الرحلة وعادت إلى المطار الذي أقلعت منه، لتصل بعد 9 ساعات طيران، دون أي تفسير.
وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، وقع الحادث يوم 7 سبتمبر، على متن الرحلة AA- 281، والتي أقلعت من مطار دالاس فورت وورث في مدينة دالاس، متوجهة إلى مطار إنتشون الدولي بالعاصمة الكورية الجنوبية، سيول.
وحسب الصحيفة، في مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" روت الراكبة المصدومة، جيمين لي (41 عامًا) تفاصيل الحادث المذهل.
وفي المقطع، الذي حمل عنوان "الكشف عن خوف جديد في رحلات الطيران"، نشرت "لي" لقطات لشاشة مسند الرأس التي تصور مسار رحلة الطائرة أثناء سفرها عبر الولايات المتحدة وجزء من المحيط الهادئ قبل أن تستدير، بعد 5 ساعات طيران، وتتجه عائدة إلى تكساس لتصل بعد 9 ساعات طيران كاملة.
وتقول "لي": عندما قالت المضيفة عبر الاتصال الداخلي: "فقط استرخوا واستمتعوا ببقية رحلتنا.. شعرت أن روحي غادرت جسدي.. لا يمكن أن تكون بقية الرحلة هي دالاس".
وتضيف "لي": الأسوأ من ذلك كله، أن أفراد الطاقم لم يقدموا "أي تفسير" لإلغاء الرحلة المتجهة إلى مطار إنتشون الدولي.
وفي رسالة إلى "نيويورك بوست"، أوضحت "لي" أن "التفسير الوحيد الذي قدموه في النهاية، أن الطيار قال إن الجانب الأيمن من الحمامات لا يعمل".
ونقلت الصحيفة، عن بيان لشركة "أمريكان إيرلاينز": "في السابع من سبتمبر، عادت رحلة أمريكان إيرلاينز رقم 281 التي كانت متوجهة من مطار دالاس فورت وورث إلى سيول، بسبب مشكلة في الصيانة، وهبطت الرحلة بأمان ودون حوادث في دالاس فورت وورث، وتم إخراج الطائرة من الخدمة لفحصها من قبل فريق الصيانة، ولا نريد أبدًا تعطيل خطط سفر عملائنا، ونعتذر عن الإزعاج".
وقد وفرت شركة الطيران للركاب أماكن إقامة ليلية بالقرب من مطار دالاس فورت وورث الدولي، وغادرت طائرة بديلة إلى كوريا في اليوم التالي، 8 سبتمبر.
وأبدى رواد مواقع التواصل دهشتهم وانزعاجهم مما حدث، يقول أحدهم: "عندما تقول المضيفة (فقط استرخي) سأشعر بالقلق الشديد"، وقال آخر: "آمل ألا يكون أحدهم لديه أطفال على الطائرة! يا إلهي، هذا مخيف للغاية!"، وقال ثالث: "أتجنب رحلات أمريكان إيرلاينز بأي ثمن".
ومع ذلك، يعتقد بعض خبراء السفر الجوي أن الطيارين ببساطة فضلوا الحذر بعدم الإعلان عن طبيعة المشكلة، لأنهم لا يريدون نشر "ذعر جماعي" على متن الطائرة.
وقالت "نيويورك تايمز": إن المشكلة الدقيقة على هذه الرحلة لا تزال غير واضحة حتى الآن.