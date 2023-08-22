في ثاني حادث خلال أسبوعين.. مصري يطلق النار على أسرته في مشهد دموي

في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوعين، فتح أب مصري النار على أفراد أسرته في منطقة الوراق شمال مدينة الجيزة، أمس الاثنين، وانتهى المشهد الدموي بسقوط الابن قتيلًا، وأصيبت الزوجة وأبناؤها الـ4، ونقلوا إلى المستشفى يصارعون الموت.
وكانت البداية حسب موقع صحيفة "المصري اليوم"، بتلقي أجهزة الأمن بلاغًا من الأهالي بسماع دوي إطلاق نار بدائرة قسم الوراق، وتوصلت التحريات إلى أن شخصًا يعمل "حدادًا" فتح النار على أفراد أسرته؛ مما أسفر عن مقتل الابن الأكبر وإصابة زوجته وابنتها و3 أبناء آخرين.
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، أن المتهم انتظر قدوم الشرطة، ولم يحاول الفرار.
وحسب الصحيفة؛ فقد اعترف الزوج المتهم بقتل ابنه وإصابة باقي أفراد أسرته بمنطقة الوراق، بإطلاق النيران على زوجته وأبنائه بسبب مصروفات البيت، وقال: "زوجتي طلباتها كتير، وأنا عامل باليومية، وفتحت النار عليهم في لحظة غضب".
وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأكد الشهود أن الابن الضحية "محمد"، كان طيبًا ومحبوبًا، ووالده المتهم أيضًا كان يداوم على أداء الصلاة وليس لديه عداوات مع أحد.
يُذكر أن محافظة الجيزة شهدت الأسبوع الماضي في منطقة الهرم أيضًا جريمة مماثلة، بعد أن قام زوج بذبح زوجته وبناته بالسكين؛ مما أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 4 آخرين، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد القبض عليه.