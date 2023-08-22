في ثاني حادث خلال أسبوعين.. مصري يطلق النار على أسرته في مشهد دموي

في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوعين، فتح أب مصري النار على أفراد أسرته في منطقة الوراق شمال مدينة الجيزة، أمس الاثنين، وانتهى المشهد الدموي بسقوط الابن قتيلًا، وأصيبت الزوجة وأبناؤها الـ4، ونقلوا إلى المستشفى يصارعون الموت.