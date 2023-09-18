"أحضِروا الفريق كاملًا في المرة القادمة".. أتلانتا يسخر من فريق ميسي عقب سحقه بالدوري الأمريكي

تعرض فريق إنتر ميامي لهزيمة مذلة أمام نادي أتلانتا يونايتد بخماسية مقابل هدفين في إطار مباريات الدوري الأمريكي.
وشهد اللقاءُ غياب ليونيل ميسي؛ بسبب حصوله على راحة بعد عودته من المهمة الدولية برفقة منتخب الأرجنتين.
وسخر حساب نادي أتلانتا على منصة "إكس" من إنتر ميامي؛ حيث نشر النادي نتيجة المباراة معلقًا: "أحضِروا الفريق كاملًا في المرة القادمة".
وكانت المباراة الماضية التي جمعت الفريقين قد انتهت لصالح ميامي برباعية نظيفة سجل فيها ميسي هدفين، خلال مباريات كأس الدوريات الذي ظفر به رفقاء الأرجنتين في النهاية على حساب نادي ناشفيل.
يُذكر أن ميسي شارك مع الفريق في 11 مباراة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفي، نجح من خلالها في تسجيل 11 هدفًا.