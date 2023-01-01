في أغرب حادث طيران.. مصرع عامل أثناء شحن الحقائب بمطار أمريكي

وحسب "سكاي نيوز عربية"، لم يكشف المتحدث أي تفاصيل تتعلق بالحادث، إلا أن حساب Intel Point Alert، المتخصص بمتابعة أخبار الحوادث في الولايات المتحدة قال في تغريدة: إن العامل الذي لَقِيَ حتفه كان مسؤولًا عن وضع الحقائب في الطائرة، وقد مات متأثرًا بجروحه نتيجة سحبه من محرك الطائرة النفاث.