حول العالم في صورة: 90 ثانية متبقية بتوقيت "ساعة القيامة".. فهل اقتربت البشرية من النهاية؟

أقل من دقيقة ونصف الدقيقة على منتصف الليل، أي نحو 90 ثانية على موعد نهاية البشرية كما تخبرنا "ساعة يوم القيامة"، التي أُعيد ضبطها من جديد في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة تفاقم مخاطر الحرب الروسية الأوكرانية، وتهديدات الحرب النووية، فضلاً عن الأمراض، وتقلبات المناخ، وغيرها من التحديات الجسيمة التي تواجه البشرية.