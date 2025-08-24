تحقيقات وغموض.. هل وفاة هالك هوغان كانت طبيعية أم أن هناك ما يُخفى؟

لا تزال شرطة مدينة كليرووتر في ولاية فلوريدا تحقق في ملابسات وفاة نجم المصارعة الشهير هالك هوغان، مؤكدة أن "الطبيعة الفريدة للقضية" تستدعي مراجعة شاملة ودقيقة تشمل مقابلات موسعة وملفات طبية متعددة، وفق ما نقلته الشرطة في بيان رسمي.
وكان هوغان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، قد توفي أواخر يوليو الماضي، حيث أعلنت السلطات لاحقًا أن الوفاة ناجمة عن نوبة قلبية، مشيرة في حينه إلى عدم وجود دلائل على شبهة جنائية أو فعل إجرامي مباشر.
لكن استمرار التحقيقات وعدم تحديد موعد لإصدار النتائج النهائية يثيران المزيد من التساؤلات.
ووفق البيان، فإن السلطات لم تكشف بعد عن محتوى كاميرات الجسم الخاصة بعناصر الشرطة أو تسجيلات مكالمات الطوارئ، مؤكدة أن عائلة هوغان ستُطلع أولًا على تفاصيل التحقيق قبل إعلان التقرير النهائي للرأي العام.
الغموض تصاعد بعد تصريحات ابنة المصارع الراحل، بروك هوغان، التي قالت عبر حسابها على إنستغرام إنها تلقت اتصالات من عاملين في القطاع الصحي ومن رجال شرطة حضروا لحظة الوفاة، وأبلغوها بأن التسجيلات قد تكشف معلومات مهمة يمكن أن تغير الرواية الرسمية.
وتشير مصادر طبية إلى أن الحالة الصحية المعقدة لهوغان، بما في ذلك معاناته من الرجفان الأذيني واللوكيميا اللمفاوية المزمنة، قد تكون وراء الحذر الذي تتعامل به السلطات مع القضية، بينما يترقب الجمهور نتائج التحقيق التي ستحدد ما إذا كانت الوفاة مجرد حالة مرضية طبيعية أم أن هناك ما يستدعي إعادة النظر.