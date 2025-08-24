تحقيقات وغموض.. هل وفاة هالك هوغان كانت طبيعية أم أن هناك ما يُخفى؟

وتشير مصادر طبية إلى أن الحالة الصحية المعقدة لهوغان، بما في ذلك معاناته من الرجفان الأذيني واللوكيميا اللمفاوية المزمنة، قد تكون وراء الحذر الذي تتعامل به السلطات مع القضية، بينما يترقب الجمهور نتائج التحقيق التي ستحدد ما إذا كانت الوفاة مجرد حالة مرضية طبيعية أم أن هناك ما يستدعي إعادة النظر.