تبدأ بسن الـ40 وقبل 25 عامًا من ظهور الأعراض.. اكتشاف أول علامة لـ"ألزهايمر" بحياة الإنسان

وكان أولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض ألزهايمر، بغض النظر عن السبب، يعانون من ضعف في تحديد الطريق في الواقع الافتراضي، دون تسجيل ضعف مماثل في الاختبارات المعرفية الأخرى، وأن هذا الضعف قد يبدأ في التطور لسنوات، أو حتى عقود، قبل ظهور أي من أعراض ألزهايمر المعروفة الأخرى، مثل فقدان الذاكرة وتقلبات المزاج وصعوبة القيام بالمهام اليومية البسيطة، وفقًا للعلماء.