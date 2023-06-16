قَطْع وجَرْف وقَتْل.. شاهد إعصار "بيبارجوي" يجتاح غربي الهند متجهًا لباكستان

وقبل وصول العاصفة إلى الشاطئ في وقت متأخر من أمس الخميس كان أكثر من 180 ألف شخص قد لجؤوا إلى مراكز إيواء في كل من الهند وباكستان التي تضررت بدورها من هذا الإعصار.