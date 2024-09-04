دقّق النظر فيها جيدًا.. هذه الصورة تسبّبت بإعفاء قائد مدمرة أمريكية في الخليج من منصبه

وشكّلت الولاياتُ المتحدة تحالفًا بحريًّا دوليًّا في البحر الأحمر وبحر العرب منذ عدة أشهر؛ لمواجهة هجمات المتمردين الحوثيين ضد السفن التجارية التي تسبّبت في عرقلة حركة الشحن في المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.