دقّق النظر فيها جيدًا.. هذه الصورة تسبّبت بإعفاء قائد مدمرة أمريكية في الخليج من منصبه

أعلنت البحريةُ الأمريكية إعفاءَ قائد مدمرة تساعد في حماية حاملة الطائرات "يو إس إس روزفيلت" التي تتواجد في الشرق الأوسط، بعد نحو أربعة أشهر من ظهوره في صورة وهو يطلق النار برشاش مزود بمنظار موجه بشكل غير صحيح.
وأثارت الصورةُ سخريةً كبيرة من البحرية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث ذكرت صحيفة "سان دييغو يونيون - تريبيون" أن الكابتن "كاميرون ياست" قائد المدمرة "يو إس إس جون مكين" أعفي من منصبه، الجمعة.
وقالت وكالة "أسوشييتد برس": إن البحرية الأمريكية ذكرت أن "ياست" أعفي من منصبه "بسبب فقدان الثقة في قدرته على قيادة المدمرة المزودة بالصواريخ الموجهة" التي تتواجد حاليًّا في خليج عمان.
ولم يتطرّق البيان إلى تفاصيل إضافية حول سبب استبدال "ياست"؛ وفقًا للوكالة.
وفي أبريل الماضي نشرت البحريةُ الأمريكية على حسابها الرسمي في "إنستغرام" صورةً تُظهر "ياست" وهو يحمل بندقية وينظر من خلال منظار كان واضحًا أنه مُثبت بشكل عكسي.
وأثارت الصورة انتقادات وحملة واسعة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي؛ مما اضطرّ البحرية الأمريكية في النهاية لحذفها.
وشكّلت الولاياتُ المتحدة تحالفًا بحريًّا دوليًّا في البحر الأحمر وبحر العرب منذ عدة أشهر؛ لمواجهة هجمات المتمردين الحوثيين ضد السفن التجارية التي تسبّبت في عرقلة حركة الشحن في المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.
ومنذ نوفمبر يستهدف الحوثيون السفن التجارية في المنطقة، وذلك في ظلّ الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.