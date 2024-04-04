لماذا يقع البعض في فخ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت؟.. دراسة بريطانية تكشف

وأجرى الفريق 3 تجارب شملت 310 أشخاص طُلِب منهم المشاركة في لعبة ورق عبر الإنترنت، وكجزء من هذه اللعبة، تم إعطاؤهم بعض المعلومات حول مدى احتمالية توزيع كل بطاقة لهم من مجموعة البطاقات، مع العلم أن بعض البطاقات تؤدي إلى ربح المال؛ بينما قد تتسبب بطاقات أخرى في خسارة مالية.